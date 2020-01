Calciomercato, Caldara-Atalanta: è ufficiale. Il Napoli ‘punta’ Politano e Tsimikas (Di domenica 12 gennaio 2020) Mattia Caldara all’Atalanta: ufficiale il passaggio del difensore alla Dea. Il Napoli sfida il Milan per Politano. Rossoneri chiudono per Begovic. MILANO – Mattia Caldara all’Atalanta: è ufficiale. Il difensore ritorna alla Dea in prestito per 18 mesi con la dirigenza bergamasca che nel 2021 potrà esercitare il diritto di riscatto sul giocatore. Un grande colpo per la formazione di Gasperini che da tempo era alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo i fallimenti chiamati Kjaer e Skrtel. Calciomercato, doppio colpo per il Milan. Insidia Napoli per Politano Porte girevoli in casa Milan. I rossoneri oltre a Caldara sono pronti a salutare anche Pepe Reina, ad un passo dall’Aston Villa. Al loro posto arrivano Simon Kjaer e Asmin Begovic. Il primo ha già effettuato le visite mediche e nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla ... Leggi la notizia su newsmondo

