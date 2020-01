Calcio Femminile | domani a Coverciano riunione con i tecnici dei Club di Serie A e B

Calcio Femminile - Serie A 2020 : Juventus padrona e vincente - cade il Milan nei posticipi dell’11° turno : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile 2019-2020 di Serie A è andata definitivamente in archivio. Dopo i quattro incontri del sabato, è stato la volta dei due posticipi domenicali che hanno dato un quadro preciso e puntuale alla classifica generale. Juventus e ancora Juventus. La formazione allenata da Rita Guarino inizia nel migliore dei modi il 2020, strapazzando nelle cornice rinnovata del Nereo Rocco di Trieste il ...

Calcio Femminile - nette vittorie di Fiorentina e Roma nell’undicesimo turno di Serie A 2020 : In attesa dei match Tavagnacco-Juventus (ore 12.30) e Milan-Empoli Ladies (ore 14.30) di domani, si sono disputati quattro incontri dell’undicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. I confronti odierni hanno confermato i valori in campo e non vi sono state grosse sorprese. Alle ore 12.00 la Roma di Betty Bavagnoli ha regolato il Pink Bari sul rettangolo verde pugliese con un perentorio 3-0: ad andare a segno ...

Calcio Femminile - Serie A 2020 : Juventus sul campo del Tavagnacco - Fiorentina e Roma affrontano Orobica e Pink Bari nell’11° turno : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 torna in scena per il suo 11° turno. Si riparte dalla Juventus capolista: 9 vittorie e 1 pareggio il bilancio della Vecchia Signora che, sul piano della continuità, ha fatto la differenza, forte di 30 gol realizzati e solo 6 subiti. Dati che fanno della formazione allenata da Rita Guarino la squadra con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo nazionale. La Juve riprenderà il ...

La Roma Calcio Femminile pareggia 3-3 e strappa un punto al Napoli capolista : Roma – Dopo la sosta natalizia per la Roma Calcio Femminile è tempo di scendere nuovamente in campo, con l’obiettivo di riscattare un inizio di stagione decisamente deludente e mettere in cascina i punti necessari per abbandonare la zona rossa della classifica. Prima dell’anno piuttosto complicata per le giallorosse, che vanno a far visita alla capolista Napoli. Primo tempo scoppiettante, con le padrone di casa che partono ...

Calcio 5 femminile - Folgore Acquavella : domenica turno con Futura Salerno : Tempo di lettura: 1 minutoAcquavella (Sa) – Riparte domenica, alle ore 18:30 dal PalaCilento di Torchiara, il cammino in campionato della Folgore Acquavella femminile, impegnata nel torneo di Serie C-2 di Calcio a 5 regionale. Nell’ultima giornata del girone d’andata le cilentane, iscritte nel girone B, in saranno opposte alla Futura Salerno. Le ragazze del tecnico Di Luccio, seconde con 12 punti raccolti in 5 gare, si troveranno avanti ...

Calcio Femminile - Rita Guarino : “La frase sulle ‘Quattro lesbiche’ è stata una manna” : Il Calcio Femminile ha vissuto un momento di grande crescita, anche grazie alla nazionale. Rita Guarino parla di cosa è cambiato e di cosa deve cambiare. Quest’estate le azzurre sono riuscite nel compito di portare in alto i nostri colori ai Mondiali di Calcio, compito che i colleghi uomini hanno incredibilmente mancato non qualificandosi alla […] L'articolo Calcio Femminile, Rita Guarino: “La frase sulle ‘Quattro ...

Torino - il 2020 per sbarcare nel grande Calcio anche al femminile : Torino, il 2020 per sbarcare nel grande calcio anche al femminile: il progetto granata per sviluppare il settore “in rosa” Il 2020 per far capolino nel calcio femminile. Nel grande calcio femminile, perché un progetto “in rosa” il Torino ce l’ha già e lo sta coltivando da oltre quattro stagioni. Soltanto a livello di settore giovanile, però. Con il responsabile Marco Pianotti che ha forgiato, anno dopo anno, ...

Calcio Femminile - il 2019 l’anno della svolta : dal Mondiale al professionismo : Il 2019 è stato sicuramente l’anno della svolta per quanto riguarda il Calcio femminile: dal Mondiale al professionismo Senza ombra di dubbio il 2019 è stato l’anno del Calcio femminile. Se c’è uno sport che più di tutti è entrato prepotentemente nella vita di tutti noi, questo è stato il Calcio femminile con le ragazze mondiali di Milena Bertolini, apri pista del fenomeno. Il Mondiale in Francia ha visto le azzurre ...

Calcio Femminile - Bertolini sicura : «Il 2020 l’anno della crescita» : Calcio femminile, Bertolini e le sue speranze per il 2020: «Quest’anno è stato quello della ripartenza, il prossimo della crescita» Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni de La Nazione spiegando le sue speranze per l’imminente 2020 riguardo il Calcio femminile. Ecco le parole del CT: «Quest’anno è stato quello della ripartenza, mentre il prossimo dovrà essere quello della crescita, anche in ...

Calcio Femminile - Juventus Women regina incontrastata della Serie A : Calcio Femminile: ancora una volta la Juventus Women è la regina della Serie A. Dominio assoluto delle bianconere Dieci partite, nove vittorie e un pareggio. Sei lunghezze dal secondo posto. Titolo di Campionesse d’Inverno e, ben più importante, Supercoppa Italiana in tasca. Sono i numeri dell’incredibile prima parte di stagione della Juventus Women di Rita Guarino. Le bianconere sono le dominatrici assolute del girone e nessuna ...

Squadra italiana del 2019 – Oscar OA Sport : Settebello Campione del Mondo - boom Calcio Femminile - volley e softball sugli scudi : Il 2019 è stato un anno positivo per lo Sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti Oscar. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla miglior Squadra italiana dell’anno: di seguito la nostra top 5. Oscar OA Sport 2019, LA MIGLIOR Squadra DELL’ANNO: PRIMO ...

Calcio Femminile - Alia Guagni : “L’obiettivo prioritario dell’Italia è la qualificazione agli Europei 2021 - il Mondiale è stato una scossa per il movimento” : Il campionato di Calcio femminile è fermo per le festività natalizie ed è tempo di bilanci per una delle protagoniste. Ci si riferisce ad Alia Guagni, capitano della Fiorentina, seconda nella classifica generale a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Un rendimento in crescendo per le ragazze allenate da Antonio Cincotta che sperano nel 2020 di avere un rendimento ancor più convincente, per provare a recuperare il ritardo dalle ...

Calcio Femminile - Infantino : “Presto miglioreremo il movimento” : Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha rilasciato un’intervista al portale più rilevante del Calcio internazionale, durante la quale ha parlato del Calcio femminile e del grande seguito che ha ottenuto in queste prime stagioni. Soprattutto per quel che riguarda il Mondiale disputatosi quest’anno in Francia: “Francia 2019 è stato visto da oltre un miliardo di spettatori in tutto il mondo“, ha dichiarato Infantino ...