Calcio, 19^ giornata Serie A 2020: Roma-Juventus 1-2, i bianconeri sono campioni d’inverno (Di domenica 12 gennaio 2020) La Juventus è campione d’inverno. I bianconeri vincono 2-1 il posticipo domenicale della 19a giornata della Serie A grazie alle reti di Demiral e Cristiano Ronaldo su rigore. Nel secondo tempo è poi arrivato il gol di Diego Perotti sempre dal dischetto. Tre punti pesanti per la squadra di Maurizio Sarri, che allunga di due punti sull’Inter, mentre i giallorossi restano a pari punti insieme all’Atalanta al quarto posto. Una partita che ha visto anche i gravi infortuni di Demiral e Nicolò Zaniolo. Inizio pirotecnico della Juventus, che alla prima occasione passa subito in vantaggio. Su una punizione di Dybala, Kolarov si addormenta e Demiral lo beffa trovando l’impatto decisivo al volo verso la porta di Pau Lopez. La squadra di Sarri non si ferma e al nono minuto arriva già il raddoppio. Veretout si fa rubare palla al limite dell’area da Dybala, che viene ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ???? Serie ?? – 19^ Giornata ?? #CagliariMilan 0-2 ? #Leao (46’) ? #Ibrahimovic (64’) ? - SkySport : ???? Serie ?? – 19^ Giornata ?? #FiorentinaSpal 1-0 ? #Pezzella (82’) ? - SkySport : ???? Serie ?? – 19^ Giornata ?? #RomaJuve 1-2 ? #Demiral (3’) ? rig. #CristianoRonaldo (10’) ? rig. #Perotti (68’) ?… -