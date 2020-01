Bufera sulla neo-ministra dell’istruzione Lucia Azzolina: ha copitato la tesi (Di domenica 12 gennaio 2020) Lucia Azzolina, neo-ministra dell’istruzione insieme al collega Gaetano Manfredi (ministro dell’università) al posto di Fioramonti, dimessosi lo scorso dicembre, è al centro della polemica da diverse ore. Il motivo? L’accusa, mossa dal critico letterario Massimo Arcangeli, di aver copiato la tesi. Lucia Azzolina accusata di plagio Come nel telefono senza fili, il passaparola si è susseguito tra gli scranni del Parlamento e sui social. Tuona Matteo Salvini che chiede le dimissioni del ministro, mentre Giorgia Latini chiede che la ministra vada immediatamente a riferire in aula. Come spesso succede con il telefono senza fili però le parole sembrano essersi confuse tra loro, poiché è stata proprio Lucia Azzolina a mettere un punto alle polemiche, sminuendole nella forma. Come? Semplicemente affermando che innanzitutto non c’è plagio e secondo, non si tratta di una tesi di laurea ... Leggi la notizia su thesocialpost

SkyTG24 : Azzolina avrebbe copiato la tesi, bufera sulla ministra - Noiconsalvini : EMILIA, BUFERA SULLA SANITÀ: 'INCINTA CHIAMA I SOCCORSI, L'ELISOCCORSO NON ARRIVA' #BorgonzoniPresidente… - Urano2410 : RT @francescatotolo: È polemica sulla neoministra dell'Istruzione #LuciaAzzolina, o meglio, sulla tesi di laurea universitaria che l'espone… -