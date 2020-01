Brescia, il progetto del depuratore del Garda ha dell’incredibile (Di domenica 12 gennaio 2020) Tra le grandi opere al centro del dibattito e delle proteste ambientaliste nel territorio Bresciano, oltre alla Tav Brescia-Verona e alla galleria autostradale della Valtrompia c’è il depuratore del Lago di Garda, l’impianto che dovrebbe sostituire quello attuale costruito negli anni Settanta, e che ha un unico punto di raccolta finale a Peschiera del Garda con scarico sul Mincio. Oltre a essere superata sotto il profilo tecnologico, la struttura di Peschiera ha due problemi: in primo luogo, le tubature subacquee attraverso cui passano gli scarichi hanno urgente bisogno di manutenzione. Ma soprattutto l’impianto, costruito per “trattare” la depurazione delle acque di 320mila abitanti, oggi è gravemente sottodimensionato, dal momento che la domanda raggiunge il mezzo milione di persone. A ciò bisogna poi aggiungere anche la questione degli scarichi fognari che finiscono ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Brescia, il progetto del depuratore del Garda ha dell’incredibile - Noovyis : (Brescia, il progetto del depuratore del Garda ha dell’incredibile) Playhitmusic - - SonDandelion : RT @Valori_it: Solo l’1% dei 2mila ettari dello stabilimento Caffaro ha un progetto di bonifica approvato (ancora da realizzare). Intanto B… -