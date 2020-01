Box Office USA al 12 gennaio, nel weekend 1917 vola a 36 milioni di dollai (Di domenica 12 gennaio 2020) Box Office USA 12 gennaio 1917 in testa dopo il Golden Globe Box Office USA – In testa sale 1917 sull’onda del Golden Globe appena conquistato come miglior film drammatico, per la pellicola Amblin- New Republic – Universal. Secondo e terzo posto per Star Wars e Jumanji mentre al quarto e quinto posto appaiati a 10 milioni di dollari troviamo Like a Boss e Just Mercy. Box Office USA weekend – I dati 12 gennaio 1917 (USA Universal) uscita italiana 23 gennaio di Sam Mendes we. 36.500.000 $ (tot. 39.221.279) Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (USA Disney) in sala in Italia di J.J. Abrams we. 15.059.000 $ (tot. 478.169.690) Jumanji – The Next Level (USA Sony ) In Sala in Italia di Jake Kasdan we. 14.000.000 $ (tot. 257.124.981) Like a Boss (USA Par.) Uscita italiana TBD di Miguel Arteta we. 10.000.000 $ (tot.=) Just Mercy – Il ... Leggi la notizia su dituttounpop

