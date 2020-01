Botte, minacce e richieste di soldi alla compagna: 45enne arrestato a Mantova dopo anni di violenze (Di domenica 12 gennaio 2020) I carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni nel Mantovano per aver picchiato la compagna fino a mandarla in ospedale. La donna ha raccontato ai militari che le vessazioni in famiglia duravano da anni, con violenze verbali e fisiche, minacce di morte e continue richieste di denaro. Sempre a Mantova il questore ha ammonito un cinquantenne per aver compiuto atti persecutori nei confronti di una donna conosciuta online. Leggi la notizia su milano.fanpage

PattoBuongustai : RT @provinciapavese: Minacce di morte, maltrattamenti, botte, l’auto incendiata. L’uomo, di #Voghera, va a processo, arriva una pena di 3 a… - provinciapavese : Minacce di morte, maltrattamenti, botte, l’auto incendiata. L’uomo, di #Voghera, va a processo, arriva una pena di… - Telebari : Debiti di droga a Santeramo, marito e moglie assediati dai creditori: botte e minacce di morte. Arrestati i 6 aguzz… -