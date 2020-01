Bolzano, incidente sugli sci: paura per lo chef stellato Morelli, operato d'urgenza, è in rianimazione (Di domenica 12 gennaio 2020) paura per lo chef stellato Giancarlo Morelli. Sulle nevi della Val Badia, in provincia di Bolzano, è stato protagonista di un bruttissimo incidente sugli sci: ha riportato fratture... Leggi la notizia su leggo

