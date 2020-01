BMW Serie 6 GT - Proseguono i collaudi del facelift (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo i primi avvistamenti di fine ottobre, il facelift della BMW Serie 6 GT è stato fotografato nuovamente durante alcuni test su neve in Nord Europa: il debutto della versione aggiornata della cinque porte è previsto per la prima metà del 2020.Modifiche leggere. Il muletto immortalato in queste foto spia presenta lievi camuffature sul frontale e sulla coda. Esteticamente, infatti, gli aggiornamenti si ispireranno al look della Serie 5, con i gruppi ottici a Led ridisegnati e modifiche ai parafanghi e al cofano rispetto al modello attuale. Conservate anche le fiancate e il tetto della cinque porte tedesca, incluso lampio lunotto e i fari posteriori. Sul retro, i cambiamenti dovrebbero interessare prevalentemente il paraurti, ma anche in questo caso si dovrebbe trattare di interventi leggeri.Possibili varianti elettrificate. La vettura immortalata non rivela molto a proposito degli ... Leggi la notizia su quattroruote

