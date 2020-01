Biathlon, Martin Fourcade vince anche la mass start a Oberhof, indietro Windisch e Hofer non al meglio fisicamente (Di domenica 12 gennaio 2020) Oberhof: casa Martin Fourcade? No, non è una forzatura. Il campione francese, dopo aver fatto sua la sprint maschile valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon e interrotto il digiuno di successi in questo format, ha concesso i bis nella mass start odierna. Per il fuoriclasse transalpino si tratta del terzo successo stagionale e del quindicesimo sigillo in gare di primo livello in questa particolare tipologia di gara. Sulle nevi della Turingia, dunque arriva l’ottavo trionfo individuale e nella storia solo l’asso norvegese Ole Einar Bjørndalen ha fatto meglio con nove. Cosa ancor più importante, il riscontro odierno vale al transalpino la vetta della classifica generale, approfittando dell’assenza del rivale Johannes Boe, costretto ad una sosta forzata per l’attesa della nascita del figlio. Una prova di intelligenza estrema di Fourcade (2 errori al ... Leggi la notizia su oasport

