Benedetto XVI: “Il celibato è indispensabile”, le parole di Ratzinger nel suo nuovo libro (Di domenica 12 gennaio 2020) Benedetto XVI: “Il celibato è indispensabile, non posso tacere” Presa di posizione netta di Benedetto XVI sul tema del celibato. “Io credo che il celibato” dei sacerdoti “abbia un grande significato” ed è “indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita”. A dirlo è il Papa emerito in un libro a quattro mani con il cardinale Robert Sarah, che uscirà il 15 gennaio e del quale Le Figaro pubblica delle anticipazioni. “Non posso tacere”, scrivono Ratzinger e Sarah citando una frase di Sant’Agostino. Il monito del Papa emerito Benedetto XVI arriva dopo il Sinodo sull’Amazzonia dello scorso ottobre che ha avuto tra i temi centrali di discussione proprio la possibilità di ordinare come sacerdoti persone sposate. Opzione, questa, che è entrata nel documento finale, mentre è ... Leggi la notizia su tpi

