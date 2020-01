Bella la cagnolina gettata nel fiume (Di domenica 12 gennaio 2020) Questa è una storia che dimostra che la crudeltà umana non ha limiti e purtroppo viene arginata troppo poco. La polizia britannica ha arrestato una donna di nome Jane Harper, accusata di maltrattamento di animali, di 31 anni e un uomo di 32 probabilmente suo marito, per aver gettato un cane vivo legato a una grossa pietra nel fiume Trent a Farndon, nel Nottinghamshire. Una donna il cui nome nome è Jane Harper stava portando a passeggio i suoi cani insieme ad un’amica verso le 8:45 del 6 gennaio, quando ha visto il povero cane, un pastore belga femmina, mentre stava annegando nel fiume. La donna non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvarla. “Sembrava un cane morto”,racconta la donna che lo ha trovato, “e poi ha battuto le palpebre, così ho chiesto alla mia amica di tenermi i cani e sono entrata in acqua”. “L’adrenalina è entrata in azione e dovevo tirare fuori quel cane”. Ha ... Leggi la notizia su bigodino

