BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 13 gennaio 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 13 gennaio 2020: Dopo aver appreso dello scambio di culle in clinica, Flo (Katrina Bowden) è provata, ma Reese (Wayne Brady) la convince a continuare la recita. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) promette che parlerà sempre di Beth a Kelly, ma è forte il desiderio di dare alla figlia una sorella vicina d’età perché le due creino un rapporto speciale per la vita. Liam (Scott Clifton) si ritrova di fronte alla rabbia di Hope (Annika Noelle), la quale sente che il marito le voglia fare pressione per dimenticare in fretta, non potendo provare lo stesso dolore visto che ha comunque un’altra figlia. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 13 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Flo sospetta di Reese e vuole sapere la verità sulla piccola Phoebe - #Beautiful… - ziaximyn : RT @TwBeautiful: Nelle puntate andate in onda in questi giorni, abbiamo assistito alla chiacchierata tra Liam e Steffy, in cui lui si dimos… - TwBeautiful : Nelle puntate andate in onda in questi giorni, abbiamo assistito alla chiacchierata tra Liam e Steffy, in cui lui s… -