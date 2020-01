Basket, Serie A 2020: 18^ giornata. La Virtus Bologna domina a Roma, Brindisi espugna Cantù al supplementare (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo la netta vittoria dell’Olimpia Milano, prosegue il programma domenicale della diciottesima giornata della Serie A 2019/2020. Tutto molto facile per la capolista Virtus Bologna, che vince agevolmente sul campo della Virtus Roma con il punteggio di 97-68. Nell’altra sfida del pomeriggio grande battaglia e spettacolo a Cantù, con i padroni di casa che sono stati battuti dopo un tempo supplementare dalla Happy Casa Brindisi per 93-92. Partita a senso unico in quel di Roma, dove la Virtus Bologna non ha avuto problemi contro la formazione di coach Piero Bucchi. Bologna ha allungato già in maniera decisiva all’intervallo, toccando il +21 (29-50) e facendo già calare il sipario sull’incontro. La reazione di Roma non c’è praticamente mai stato e addirittura le V nere hanno aumentato il loro vantaggio nell’ultimo quarto. Per Bologna hanno segnato almeno ... Leggi la notizia su oasport

