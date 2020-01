Basket, Serie A 2020: 18^ giornata. Alessandro Gentile trascina Trento nel posticipo contro Pistoia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Uno straordinario Alessandro Gentile trascina la Dolomiti Energia Trento alla vittoria nel posticipo della diciottesima giornata sul campo della OriOra Pistoia. Finisce 74-71 per gli ospiti con 30 punti dell’ex Milano, che guida la sua squadra ad una vittoria che rilancia le ambizioni playoff dell’Aquila, mentre i toscani restano sempre in penultima posizione a +8 su Pesaro Pistoia parte bene con i canestri di Petteway e Brandt, ma si accende subito Gentile. Si gioca punto a punto e alla prima sirena il vantaggio degli ospiti è di 24-22. Trento prova a scappare con i canestri di Kelly e Pascolo e arriva quasi sulla doppia cifra di vantaggio. Pistoia segna solo nove punti nel secondo quarto e all’intervallo Trento è avanti 42-31. Ottimo rientro dagli spogliatoi per Pistoia, che tocca ache il -5, ma Gentile è scatenato e Trento allunga nuovamente e si presenta con nove ... Leggi la notizia su oasport

Pianeta_Basket : A2 - La sala stampa di Trapani vs Eurobasket Roma - Pianeta_Basket : LBA - Risultati e classifica della 18esima giornata - Pianeta_Basket : LBA - Trento, Brienza 'Bravi ad interpretare la partita' -