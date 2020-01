Baronissi, polemica opposizione su gestione Centri Sociali (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Baronissi (Sa) –«Con gli ultimi bandi i Centri Sociali sono stati affidati ad associazioni del territorio che certo non si sono fatte conoscere per l’attivismo a favore dell’interesse generale di Baronissi». È quanto affermano i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi Luca Galdi, Agnese Coppola Negri, Maria De Caro, Serafino De Salvo, Sabatino Ingino e Giovanni Moscatiello in merito all’assegnazione dei Centri Sociali effettuata di recente dall’amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Valiante. «Alla base della scelta di sostituire i vecchi gestori dei Centri Sociali non vi è certo il mancato lavoro od il mancato sacrificio invece realizzati in tanti anni per contribuire allo sviluppo associativo, sociale e culturale della nostra comunità. Questo atteggiamento di esclusione – concludono i consiglieri di ... Leggi la notizia su anteprima24

