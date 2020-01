Barcellona, domani salta Valverde: no di Xavi, pronto Garcia Pimienta (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo Mundo Deportivo, lunedì pomeriggio verrà comunicato l'esonero all'attuale allenatore. Xavi arriverà solo in estate, il tecnico del Barça B favorito su Setien e Gabi Milito. Leggi la notizia su foxsports

