Barbara D'Urso fidanzata? Il video su Instagram: «Ci siamo fidanzati, svelato il mistero» (Di domenica 12 gennaio 2020) Barbara D'Urso fidanzata? In molti se lo sono chiesti in questi giorni dopo le immagini di un anello sospetto. La stessa conduttrice ha scherzato a Pomeriggio Cinque annunciando che avrebbe... Leggi la notizia su leggo

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #sanremo #12gennaio C'è Posta per te e il delirio per Johnny Depp Altre notizie: Harr… - AgenziaOpinione : canale 5 – “ verissimo “ * PUNTATA DELl’11 gennaio 2020, « in studio Giorgia Palmas e Filippo Magnini / Barbara d’U… -