Azzolina risponde a Salvini: "Tesi copiata? Lui non ha mai studiato" (Di domenica 12 gennaio 2020) La polemica del giorno è quella che vede protagonista la neo Ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina. Oggi su Repubblica è stato pubblicato un articolo firmato da Massimo Arcangeli, linguista e critico letterario, nonché docente universitario a Cagliari. Arcangeli, curiosando su internet, si è imbattuto nella relazione finale della Ssis (Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario) della Azzolina, che la Ministra - docente, laureata in filosofia e Giurisprudenza - ha ottenuto presso l'Università di Pisa.Arcangeli ha potuto visionare solo le prime 3 pagine sulle 41 totali della relazione conclusiva della Azzolina e l'ha accusata di plagio. Il docente universitario ha imputato alla Azzolina di aver utilizzato il testo tratto da tre saggi da lui individuati (“Dizionario di psicologia” di Galimberti; “trattato italiano di psichiatria” edito da Masson; “Diagnostic and ... Leggi la notizia su blogo

