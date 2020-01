Azzolina, la Lega contro la ministra dell'Istruzione per la tesi copiata. Salvini: "Si vergogni e vada a casa" (Di domenica 12 gennaio 2020) "Un ministro così non ha diritto di dare lezioni", così il segretario della Lega sul plagio. Nello testo per l'ateneo di Pisa molti passi risultano riprodotti da testi specialistici non citati. Latini: "Gravissimo, riferisca in Aula. Gli italiani e il mondo della scuola meritano... Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Azzolina, la tesi copiata della ministra dell'Istruzione. La Lega: 'Si dimetta, gli italiani e il mondo della scuol… - italiano201415 : La ministra dell'Istruzione è 'accusata' di aver copiato la tesi - repubblica : Azzolina, la Lega contro la ministra dell'Istruzione per la tesi copiata. Salvini: 'Si vergogni e vada a casa' [agg… -