«Azzolina dimettiti»: cresce il fronte di chi invoca le dimissioni della neoministra della scuola (Di domenica 12 gennaio 2020) «Fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea. Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa». Matteo Salvini va all’attacco della ministra M5s Lucia Azzolina, nominata insieme a Gaetano Manfredi per sostituire Lorenzo Fioramonti al ministero dell’Istruzione. L’accusa di plagio Il riferimento è all’articolo del linguista Massimo Arcangeli che, su Repubblica, accusa la neoministra di aver copiato buona parte della sua tesi di specializzazione. Lunghi passaggi dell’elaborato, presentato all’Università di Pisa, sarebbero ripresi da testi scritti da terzi e non virgolettati, senza citare le fonti, facendoli passare per propri. Tra i volumi “scippati”, ... Leggi la notizia su open.online

rontagnano : GUMPEL STAVOLTA HA RAGIONE.AZZOLINA VERGOGNATI DIMETTITI. VAI A FARE LA BIDELLA SE NO VAFFA... - PalmaFrancesco : #Azzolina, stavolta copia i tuoi omologhi all’estero: dimettiti. -