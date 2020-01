Avete mai visto la casa a Parigi di Wanda Nara? Dimora di lusso [FOTO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Non solo la Dimora con vista San Siro a Milano, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno anche una splendida casa nel cuore di Parigi. Un nido con dettagli di lusso. A rendere noti i particolari dell’abitazione Parigina, è la stessa opinionista del Grande Fratello Vip, che con alcuni scatti postati sulle sue Instagram Stories ufficiali, ha mostrato a tutti i i suoi fan le stanze enormi della sua casa a Parigi. Mauro Icardi negli ultimi mesi sta giocando (in prestito con diritto di riscatto) per il Paris Saint Germain. Proprio per questo motivo Wanda Nara e i suoi 5 figli si sono trasferiti al fianco dell’ex capitano dell’Inter nella capitale francese. Come ci si poteva aspettare, la Dimora della famiglia è davvero da sogno. La casa francese di Wanda Nara Per seguire il marito, Mauro Icardi, Wanda Nara e figli a seguito si sono trasferiti a Parigi. Nel capoluogo ... Leggi la notizia su velvetgossip

beppe_grillo : Avete mai visto che molte volte le panchine nei parchi o nelle piazze sono spesso distanti dalle altre panchine? Ci… - erreelleerre : RT @VisitSicilyOP: Buona #domenica Amici. Avete mai provato la magia ??dell’inverno alle Isole Eolie? #Panarea #Aeolianislands #messina #vi… - LittleInesBoo : RT @BTSItalia_twt: ?BUONO AMAZON da 10€ Se non avete mai utilizzato prima l'app, entro le ore 23:59 del 14 Febbraio potete ricevere un buo… -