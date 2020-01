Australia, 1500 cammelli abbattuti, ancora 9000 da uccidere: bevono troppo, rischio siccità (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Australia non sembra trovare pace in questo inferno che va avanti ormai da settimane, dopo i devastanti roghi che hanno ucciso oltre 500 milioni di animali tra Koala, uccelli, e canguri (per citarne alcuni), sono stati abbattuti volontariamente 1500 cammelli e altrettanti dovranno essere uccisi dai cecchini. Secondo gli esperti gli animali bevono troppo e causano un rischio di siccità ancora maggiore Non sembra arrestarsi la situazione incendi, e dall’8 gennaio è iniziato lo sterminio di altre creature. cammelli e dromedari, secondo gli esperti, con le grandi quantità di acqua che richiedono stanno mettendo a rischio le riserve presenti in Australia Una barlume di speranza però per questi animali arriva direttamente dalla Somalia, dove il presidente dell’associazione Somaliland ... Leggi la notizia su bigodino

LaStampa : Australia: al via l’abbattimento dei cammelli, uccisi già 1500. I somali: portateli da noi, ce ne prendiamo cura… - Pcaterisano : Australia: al via l’abbattimento dei cammelli, uccisi già 1500. I somali: portateli da noi, ce ne prenderemo cura -… - Delorenzoanna1 : Australia: al via l’abbattimento dei cammelli, uccisi già 1500. I somali: portateli da noi, ce ne prenderemo cura -… -