ATP Cup 2020, Novak Djokovic e Viktor Troicki vincono il doppio: in finale Serbia-Spagna 2-1 (Di domenica 12 gennaio 2020) Nel doppio decisivo della finale dell’ATP Cup 2020 di tennis, a Sydney, in Australia, la Serbia di Novak Djokovic e Viktor Troicki supera la Spagna di Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez per 6-3 6-4 in un’ora e un quarto di gioco e conquista così la manifestazione, dopo l’1-1 maturato al termine dei due singolari. Nel primo set è la Spagna però ad sire meglio dai blocchi, con Djokovic, forse affaticato dal duro singolare contro Nadal, che perde il servizio in apertura. La coppia balcanica ha il merito di rimanere attaccata alla partita, così nel sesto game si presenta l’occasione per pareggiare i conti, ed al deciding point i serbi trovano il 3-3. Cambia così l’inerzia della gara, con Djokovic e Troicki che riacquistano fiducia e Carreno-Busta e Lopez che iniziano a far confusione sotto rete. Il risultato è un nuovo break, ancora al punto decisivo, che ... Leggi la notizia su oasport

