Atletico Madrid, Oblak: «Noi sfortunati, pensiamo la resto della stagione» (Di domenica 12 gennaio 2020) Tutta la delusione di Oblak, estremo difensore dell’Atletico Madrid, dopo la sconfitta contro il Real in Supercoppa Jan Oblak è intervenuto ai microfoni di Nove dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna rimediata dall’Atletico contro il Real Madrid. Ecco le sue parole. «Loro ai rigori hanno segnato e noi no, ora dobbiamo pensare al resto della stagione. Abbiamo controllato buona parte della partita, non abbiamo avuto occasioni chiarissime, ma ci siamo andati vicini. Guardi tutto e studi, ma alla fine chi decide è il tiratore. Valverde? Ha fatto quel fallo per impedirci di segnare e ci ha negato una chiara occasione da gol. Volevamo vincere, non siamo stati fortunati». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

