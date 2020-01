Atletica, Luminosa Bogliolo vince ad Aosta nel meeting che apre la stagione indoor (Di domenica 12 gennaio 2020) Inizia nel migliore dei modi la stagione indoor dell’Atletica italiana: Luminosa Bogliolo, impegnata ad Aosta, nel primo meeting del 2020 al coperto, vince nei 60 metri piani con il crono di 7″56, limando 0″11 al personale. Questo il risultato maggiormente di rilievo della giornata odierna di gare. Nei 60 metri ostacoli successo in 7″75 di Mattia Montini: il giovane azzurro migliora il personale e si ferma a 0″02 dal record italiano della categoria promesse, firmato nel lontano 1991 da Laurent Ottoz. Il precedente primato del 20enne dei Carabinieri era di 7″89, e già in batteria era stato abbassato a 7″81. Ad Ancona invece, nel getto del peso, si impone Chiara Rosa, che firma 17.20 metri nel terzo lancio e trova una misura che in tutto il 2019 non era riuscita ad ottenere. Nel meeting marchigiano, nei 60 metri piani il successo va ad Annalisa ... Leggi la notizia su oasport

