Atletica, Daniele Meucci firma il record italiano sui 10 km: l’azzurro stampa 28:06 a Valencia (Di domenica 12 gennaio 2020) Daniele Meucci ha realizzato il record italiano sui 10 km. L’azzurro ha corso un eccellente 28:08 a Valencia, migliorando così lo storico primato di Stefano Baldini ovvero il 28:10 ad Arco datato 17 agosto 2002. Il pisano ha tirato giù undici secondi al suo personale (2014 a New York e 2019 ad Arezzo) chiudendo in quattordicesima posizione e palesando un’ottima condizione di forma. Il 34enne allenato da Luciano Di Pardo è pronto a volare in Kenya per un periodo di allenamento in quota dove inizierà a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove competerà nella Maratona. Questi i parziali di Meucci a ogni chilometro: 2:50, 5:37, 8:23, 11:13, 14:04 (5 km), 16:54, 19:48, 22:35, 25:26, 28:08. La gara è stata vinta dal keniano Rhonex Kipruto col nuovo record del mondo (26:24, quattordici secondi meglio di quanto fatto dall’ugandese Joshua ... Leggi la notizia su oasport

