Ascolti tv | C’è posta per te da record | le storie di Maria De Filippi senza rivali

C'è posta per te torna e fa centro: il people show di Maria De Filippi, che ha avuto ospiti Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino, ha conquistato la prima serata con una media di 5 milioni 930mila telespettatori pari al 30.16%, mettendo a segno il miglior debutto dal 2002, con una permanenza – segnala il programma – del 41% e un ottimo riscontro sui social con l'hashtag #Cepostaper te costantemente al primo posto dei trending topic in Italia e al secondo nel mondo. Su Rai1 l'appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori, con Alberto Angela, ha fatto segnare 3 milioni 831mila con il 17.55%. Ascolti tv, Auditel dell'11 gennaio: il prime time Su Rai3 la puntata delle Parole della settimana, con Massimo Gramellini, ha avuto 1 milione 634mila spettatori pari al 6.7% e a seguire la prima tv di Dogman di Matteo Garrone ha ottenuto

