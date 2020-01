Ascolti C’è posta per te: Maria De Filippi da record contro Alberto Angela (Di domenica 12 gennaio 2020) C’è posta per te, Ascolti prima puntata: Maria De Filippi stravince contro Meraviglie di Alberto Angela Un risultato eccezionale per Maria De Filippi, quello di ieri. La prima puntata di C’è posta per te, infatti, ha ottenuto i seguenti Ascolti: ben 5.930.000 telespettatori e il 30.2% di share. Un vero e proprio boom d’Ascolti per Maria De Filippi che ha battuto Meraviglie di Alberto Angela. Ancora una volta è “Queen Mary” ad essere l’ancora di salvezza di una Canale 5 sempre più in crisi di Ascolti. C’è posta per te, infatti, è il programma di Maria più amato e ieri lo hanno dimostrato ancora una volta gli Ascolti tv, con una partenza da record ad oltre il 30% di share. Non solo Ascolti inimmaginabili, C’è posta per te di Maria De Filippi è amatissimo (e commentatissimo) sui social. Ieri sera, infatti, gli utenti di Twitter sono ... Leggi la notizia su lanostratv

