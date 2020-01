Apex Legends è stato il titolo F2P più scaricato nel 2019 sul PS Store battendo perfino Fortnite (Di domenica 12 gennaio 2020) Ottime notizie per Respawn Entertainment: Apex Legends, il battle royale free to play che ha colto tutti di sorpresa con una release improvvisa e un successo ancora più improvviso, è stato il free-to-play più scaricato dal PlayStation Store nel corso del 2019, riuscendo a battere perfino Fortnite di Epic Games.Fra alti e bassi, Apex Legends è riuscito a ritagliarsi una cospicua fetta dal mercato delle battle royale, inizialmente ritenuto un duopolio fra Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Il merito va sicuramente agli sviluppatori, tutt'ora impegnati in patch, aggiornamenti e modifiche dietro il feedback dei fan e ai fan stessi che hanno dato a questa new entry una possibilità, invece di causarne la morte come è accaduto per molti altri esponenti del genere.Certo, Fortnite può contare su una fanbase più grande e nel 2019 è stato il campione indiscusso di introiti, con oltre 1.8 ... Leggi la notizia su eurogamer

