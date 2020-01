Antonio Zequila bacia Clizia Incorvaia, lei si lamenta: “Ci hai messo la lingua” (Di domenica 12 gennaio 2020) Questo articolo Antonio Zequila bacia Clizia Incorvaia, lei si lamenta: “Ci hai messo la lingua” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonio Zequila bacia Clizia Incorvaia ma lei si lamenta: “Ci hai messo la lingua”. Ecco cosa è successo. Il Grande Fratello Vip 4 è all’insegna del bacio: dopo il bacio della polemica tra Pago e Adriana Volpe è la volta di altri e due inquilini. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->Adriana Volpe bacia Pago, il marito furioso sui … Leggi la notizia su youmovies

Voloviadate : RT @EmanueleGarbero: Barbara Alberti che fugge da Antonio Zequila come io fuggo dalle responsabilità: #GFVIP - Cokina12 : RT @EmanueleGarbero: Barbara Alberti che fugge da Antonio Zequila come io fuggo dalle responsabilità: #GFVIP - fede_brody : RT @EmanueleGarbero: Barbara Alberti che fugge da Antonio Zequila come io fuggo dalle responsabilità: #GFVIP -