Antonella Elia abbandona la casa del GF VIP? Duro sfogo: “Ho paura a stare qui” (VIDEO) (Di domenica 12 gennaio 2020) La prima domenica nella casa del GF VIP non è stata tra le più serene per Antonella Elia. L’esuberante showgirl, infatti, ha avuto un durissimo sfogo con alcune coinquiline ed ha manifestato il suo malessere nello stare in casa. Stando a quanto emerso dal sito Mediaset Play, dunque, pare che la donna non si senta molto a suo agio ad avere i riflettori puntati costantemente addosso. Questo, dunque, potrebbe condurla verso una decisione inaspettata e decisamente deludente per i telespettatori. Il Duro sfogo di Antonella Elia Il personaggio di Antonella Elia è, sicuramente, un valore aggiunto all’interno della casa del GF VIP. La showgirl, infatti, è stata tra le persone a destare subito molto scalpore tra i vari concorrenti. Nel giro di pochissimi giorni è riuscita a far nascere polemiche e discussioni, che si sono protratte anche al di fuori della casa di cinecittà. Ad ogni ... Leggi la notizia su kontrokultura

