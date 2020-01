Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 13 al 17 gennaio 2020: grave crisi tra Franco e Angela (Di domenica 12 gennaio 2020) Nelle puntate dal 13 al 17 gennaio 2020 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Franco e Angela. In tal senso quello che sembrerà un piccolo equivoco si trasformerà in una vera e propria polemica che porterà i due ad una forte rottura. Su questa lunghezza d’onda una graduale rottura minerà il loro consolidato rapporto, ma è veramente tutto è perduto? Sul fronte Serena-Filippo invece la situazione potrebbe nuovamente precipitare dopo che Serena ha scoperto il tradimento del suo amato con Viviana. Per la giovane è tempo di lasciarsi, ma Filippo non vuole rinunciare a lei. Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 13 al 14 gennaio 2020: grave crisi tra Franco e Angela Lunedì 13 gennaio 2020 – Angela vs Franco: Angela non riesce più a trovare un punto di contatto con Franco dopo l’enessima discussione in merito al comportamento della maestra nei confronti ... Leggi la notizia su anticipazioni

Teleblogmag : Franco e Angela cercano una soluzione per Bianca mentre Giulia scopre cose poco piacevoli su Marcello. #upas… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'IL POSTO GIUSTO' del 12 gennaio alle 13 su RAI 3: ospite Antonio Cabrini) Segui su: La Notizia… - zazoomnews : Un posto al sole anticipazioni dal 13 al 17 gennaio: Serena parte con Irene - #posto #anticipazioni #gennaio: -