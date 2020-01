Anticipazioni Tv, la prima serata di domenica 12 gennaio (Di domenica 12 gennaio 2020) Ecco le Anticipazioni tv delle prime serate di domenica 12 gennaio: presenti il palinsesto Rai, Mediaset ed altri canali secondari Rai Uno: (21:25) Il mondo sulle spalle – 320 persone restano improvvisamente senza lavoro e si arrendono alla situazione, tranne uno. Un uomo coraggioso, messo a dura prova dalla vita, che rischia tutto e rileva la … L'articolo Anticipazioni Tv, la prima serata di domenica 12 gennaio proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

infoitcultura : Stasera in tv, C'è posta per te: anticipazioni sulla prima puntata della nuova edizione - infoitcultura : Don Matteo 12: cast, numero puntate e anticipazioni prima puntata - infoitcultura : Stasera in tv, C\'è posta per te: anticipazioni sulla prima puntata della nuova edizione -