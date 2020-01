Anticipazioni Il Segreto puntate da lunedì 13 gennaio a domenica 19 gennaio 2020: ritorna Alvaro (Di domenica 12 gennaio 2020) Nelle puntate da lunedì 13 gennaio a domenica 19 gennaio 2020 della soap opera iberica Il Segreto torna Alvaro, l’ex dottore di Puente Viejo. Prima di farlo scrive un’appassionata lettera ad Elsa nella quale le comunica che ha qualcosa di importante da confessarle. Di cosa si tratta? In ogni caso la Laguna ammette di volerlo incontrare per scoprire cosa abbia di così urgente da dirle? Anticipazioni Il Segreto puntate da lunedì 13 gennaio a domenica 16 gennaio 2020: ritorna Alvaro lunedì 13 gennaio 2020 – Il senso di colpa di Carmelo: Carmelo si sente profondamente in colpa per quello che sta per accadere a Puente Viejo. L’interino paesino potrebbe essere inondato. In tal senso il sindaco si attribuisce tutte le colpe dato che è stato lui a commissionare la costruzione del bacino idrico, ma all’epoca aveva deciso di farlo per contrastare le attività ... Leggi la notizia su anticipazioni

