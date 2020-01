Anticipazioni Beautiful, trame puntate americane: l’asso nella manica (Di domenica 12 gennaio 2020) Beautiful, Anticipazioni puntate straniere: Hope allontana Thomas Intrighi, inganni, vendette, amori che nascono, storie che finiscono: tutto questo è Beautiful, la soap americana che da più di trent’anni spopola in tutto il mondo. Le Anticipazioni americane di Beautiful svelano che il matrimonio tra Thomas e Hope verrà annullato quando la Logan scoprirà la verità su Beth. Per cercare di ottenere la custodia di Douglas, Hope ha fatto credere a Thomas di essere ancora innamorata di lui nonostante il parere contrario di Liam. Infatti Hope è riuscita nel suo intento ma Thomas l’ha inseguita nelle vecchie fabbriche della Forrester Creations chidendole un bacio. Le Anticipazioni straniere di Beautiful svelano che Hope ha spinto Thomas facendolo cadere all’interno di alcune vasche. La ragazza e sua madre Brooke per giorni sono state convinte che Thomas fosse morto cadendo ... Leggi la notizia su lanostratv

