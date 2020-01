Anna Falchi Instagram, selfie “bollente”: coperta solo dalla sciarpa della Lazio (Di domenica 12 gennaio 2020) Ieri, 11 gennaio 2020, la Lazio ha vinto contro il Napoli grazie al goal di Ciro Immobile e la bellissima Anna Falchi per celebrare la vittoria della sua squadra del cuore ha pensato bene di regalare ai suoi followers un selfie “bollente”. La showgirl ha fato letteralmente impazzire i suoi oltre 300 mila seguaci. Il post su Instagram di Anna Falchi non verrà certo dimenticato con tanta facilità. L’attrice ha un fisico talmente perfetto da far invidia a molte ventenni. Le sue curve sono da sballo. Inoltre la sua innata sensualità ogni volta migliora la giornata dei suoi ammiratori. Lo scatto è stato apprezzato moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Leggi anche –> Anna Falchi Instagram, senza veli sul letto: «Per fortuna c’è lo specchio!» Anna Falchi Instagram: selfie “bollente” La bellissima Anna Falchi da sempre è una ... Leggi la notizia su urbanpost

salvione : Anna Falchi esulta senza veli: festa solo con la sciarpa della Lazio - jef_sotto : RT @telegnocca: la dea Anna Falchi festeggia l'ennesima vittoria della sua Lazio @FalchiTeam ???????? - news_confusenet : Anna Falchi, sotto la sciarpa della Lazio niente… FOTO -