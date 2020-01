Animali rari a rischio e natura depredata: l’Australia distrugge il suo grande tesoro (Di domenica 12 gennaio 2020) Il futuro di molte specie compromesso non solo dai roghi di questi mesi ma anche da siccità, abuso di carbone e cattiva gestione dell’acqua Leggi la notizia su lastampa

schiva_questa : @Ledy_Snow Sì, infatti gli incidenti sono rari. Io però sarei in ansia. Ma suppongo che sia come coi figli. La cosa… - Contrattempo1 : Gli animali rari sono inclusi nel libro rosso, e tutti gli altri sono nel libro sul cibo delizioso e sano! - bladewarren : RT @3nat34: Sono pazzi? #STOP NON sparare ai #camelli Secondo gli #Aborigeni bevono troppa acqua e bisogna ucciderli?180 australiani sospet… -