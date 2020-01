Angelo Vassallo, proposta la commissione d’inchiesta sull’omicidio del ‘sindaco pescatore’. Il fratello: “Istituzioni immobili” (Di domenica 12 gennaio 2020) Una commissione d’inchiesta per provare a fare luce sull’omicido di Angelo Vassallo. È la proposta presentata in Senato dall’ex dem, ora nel gruppo Misto, Matteo Richetti. A nove anni di distanza dall’omicidio, infatti, l’assassino del sindaco pescatore non ha ancora un nome. Vassallo venne ucciso con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010 a Pollica, la città in provincia di Salerno di cui era primo cittadino. Diversi i fascicoli d’indagine aperti e archiviati, ma nessun processo è stato ancora celebrato. “In questi nove anni le istituzioni non si sono mai mosse per trovare il colpevole dell’assassinio. Non sono mai stato ricevuto da nessun capo di governo o esponente di partito nonostante lo avessi chiesto. Se avessero preso a cuore fin da subito l’omicidio di mio fratello non si parlerebbe ora di un problema ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Angelo Vassallo, proposta la commissione d’inchiesta sull’omicidio del ‘sindaco pescatore… - RuggieroRo26 : RT @asdcivisport1s1: ?? Domenica 12 Gennaio ore 14:30 Campo Sportivo Angelo Vassallo - Pollica?? - asdcivisport1s1 : ?? Domenica 12 Gennaio ore 14:30 Campo Sportivo Angelo Vassallo - Pollica?? -