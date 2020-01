America Latina, la vera ragione della caduta dei leader? Usare poco Twitter (Di domenica 12 gennaio 2020) “Nel corso della storia, i cosiddetti grandi uomini, condottieri o re che siano, sono solo etichette applicate agli eventi, e come etichette essi hanno una connessione minima con l’evento in questione. Qualsiasi loro azione, pur sembrando decisiva, in realtà è determinata dall’evento stesso, che è ineluttabile in quanto predestinato.” Secondo Lev Tolstoj, che scrisse così nel suo capolavoro Guerra e Pace pubblicato nel 1869, il leader è solo “uno schiavo della storia”. Una tesi adattata al rapporto individuo/masse ne Il Capitale di Karl Marx del 1867, il quale, propugnando l’uguaglianza delle classi sociali contro il dominio della casta padronale, riprendeva il principio-chiave della rivoluzione francese: égalité. Eppure, tutto ciò è contraddetto dalla rivoluzione russa del 1917, che doveva essere invece l’applicazione pratica della teoria ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

