Allarme salmonella nelle uova italiane: diversi casi sospetti, i prodotti “sono già nelle nostre dispense” (Di domenica 12 gennaio 2020) diversi casi di sospetta salmonella enterica ser. Enteritidi si sono registrati in Francia, tutti legati a uova biologiche provenienti dall’Italia. Sono inoltre in corso analisi relative ad ulteriori casi simili avvenuti in Norvegia, ma è probabile che la fonte possa essere la stessa. Secondo il RASFF, il focolaio multi-nazione potrebbe essere fatto risalire a un centro di imballaggio di uova in Italia. Il Sistema rapido di allerta comunitario (RASFF), ha riferito che due paesi hanno segnalato casi di salmonella Enteritidis il 09-01-2020, ma fino a questo momento non è stato possibile legare i singoli casi a fonti certe. Le autorità francesi e quelle di altri Stati membri dell’Unione europea hanno ormai bloccato la distribuzione di uova provenienti dal centro italiano in questione. Per arginare la sospetta epidemia e identificare potenziali nuovi casi, il Centro europeo per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Salame Bertoletti a rischio salmonella ritirato dal mercato : l'Allarme del Ministero della Salute : Nell'attività di controllo svolta dal Ministero della Salute è stato riscontrato un elevato rischio di salmonella in un noto Salame. Si tratta del lotto 51019, con scadenza 20 aprile 2020 della ditta "Salumificio Bertoletti". L'azienda, con sede in Via delle Boschine 6 – Graffignana, ha richiamato i