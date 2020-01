Addio a Giampaolo Pansa, il creatore del ‘Bestiario’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il mondo del giornalismo è in lutto: a Roma è morto Giampaolo Pansa. Aveva 84 anni. Il cronista e saggista, nato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, l'1 ottobre 1935, era tornato a scrivere lo scorso settembre per il 'Corriere della Sera', di cui è stato inviato speciale dal 1973 al 1977, con la rubrica 'Ritorno in Solferino'. La sua firma negli ultimi mesi, a partire da agosto 2019, è apparsa anche sul giornale online 'The Post Internazionale'. Sposato con Lidia, nel 1962, ha avuto un figlio, Alessandro, morto 55enne nel 2017. La scittrice Adele Grisendi è stata sua compagna.Nella sua carriera, iniziata a 26 anni a 'La Stampa', dopo la laurea in Scienze politiche a pieni voti a Torino, Pansa ha lavorato anche per 'Il Giorno' di Italo Pietra. Poi il ritorno al quotidiano torinese come inviato da Milano, fra il 1969, anno della strage di piazza Fontana, e il 1972, prima di ... Leggi la notizia su ilfogliettone

