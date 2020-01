Acqua alta a Venezia: premiati 18 giovani che si sono mobilitati per la città (Di domenica 12 gennaio 2020) Il sindaco Luigi Brugnaro ha partecipato questa mattina nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice alla cerimonia di consegna del premio “Veneziano dell’anno 2019“, attribuito all’unanimità dal comitato promotore “alla nuova generazione del terzo millennio per l’immediata e spontanea mobilitazione in soccorso alla città devastata e ferita dall’Acqua alta“. Un comportamento definito dall’Associazione Settemari, che patrocina il riconoscimento, “di alto senso civico e contagioso entusiasmo, che ha saputo diffondere stimoli e speranze per il futuro della nostra comunità“. “Complimenti all’Associazione Settemari per la scelta, che mi sembra opportuna per due elementi – ha dichiarato il sindaco Brugnaro – In primis perché Venezia ce la fa, ce l’ha fatta e ce la farà, in secondo luogo perché i ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

