Accadde oggi, 12 gennaio 1975: Domenico Citeroni entra nella storia, il raccattapalle che beffò Beppe Savoldi (Di domenica 12 gennaio 2020) 12 gennaio 1975. Un ragazzo di 16 anni vestito da raccattapalle diventa protagonista. togliendo letteralmente dalla rete un gol di Savoldi senza che nessuno se ne accorga. Succedeva 45 anni fa, ad Ascoli, stadio simbolo di quel calcio di provincia, senza tecnologia. La domenica sembrava destinata a scorrere senza squilli, con il Bologna che cala il tris sul terreno dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli contro la squadra allenata da Carletto Mazzone e presieduta dal leggendario Costantino Rozzi, al primo anno di Serie A. Gli emiliani si avviano al poker con il bomber Beppe Savoldi, che in estate verrà ceduto al Napoli per la cifra-record di 2 miliardi di lire, ma a un certo punto accade qualcosa che non ha precedenti nella storia del campionato italiano e che trasformerà quell’Ascoli-Bologna della 13/a giornata in qualcosa di memorabile. Un ragazzino in tuta, che si ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

