Abbiamo studiato per anni la Cia. E’ il momento di studiare la Cina (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma. Tra i vari livelli della competizione tra America e Cina l’aspetto dello spionaggio è di sicuro quello più evocativo dal punto di vista narrativo. Ma non solo: l’accusa di spiare per una potenza straniera è anche molto scivolosa, perché è la più vaga, arbitraria, e perfino funzionale per la co Leggi la notizia su ilfoglio

