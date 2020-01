Abbandono scolastico, in Italia lasciano in 600mila (Di domenica 12 gennaio 2020) Quasi 600 mila studenti Italiani tra i 18 e i 24 anni hanno lasciato precocemente la scuola nel 2018. Lo evidenzia la Cgia di Mestre. Con una media del 14,5% l'Italia è al terzo posto in Europa nella poco lusinghiera classifica degli abbandoni scolasti. Le cause che determinano l'Abbandono scolastico sono principalmente culturali, sociali ed economiche. Sempre lo scorso anno, i "cervelli in fuga" che hanno lasciato l'Italia per andare all'estero sono stati circa 62.000. (Lapresse) Redazione  Leggi la notizia su ilgiornale

