A Domenica In il matrimonio di Eleonora Daniele, le immagini mai viste delle nozze (Foto) (Di domenica 12 gennaio 2020) In tv questa volta Eleonora Daniele è ospite ed è per Mara Venier a Domenica In che ha confidato le sue emozioni, dal matrimonio al pancione (Foto). Pochi giorni fa l’annuncio in diretta della conduttrice di Storie Italiane che chissà quante volte avrà immaginato di raccontare al suo pubblico della dolce attesa e quel momento è arrivato. La Daniele in genere non racconta molto della sua vita, nel suo programma preferisce dedicare tutto il tempo agli altri, agli ospiti e a chi nel suo studio non può nemmeno entrarci. A Domenica In è più bella che mai, lo spazio è tutto dedicato a lei che ricambia mostrando anche le immagini del suo matrimonio. Lo scorso settembre ha sposato il suo compagno di sempre, Giulio Tassoni. Ovviamente avevamo già visto alcune Foto delle nozze ma non così tante. Il video che mostra i momenti più emozionati rendono felice anche la sposa che osserva tutto così ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

