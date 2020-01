A 6 anni sconfigge la leucemia: la straordinaria accoglienza a scuola (Di domenica 12 gennaio 2020) Dopo 3 anni di cure il piccolo John Oliver Zipay, residente a Newbury negli Stati Uniti, ha vinto la sua battaglia contro la leucemia. Al suo ritorno a scuola è stato accolto dal calore e affetto dei compagni che, con una vera e propria standing ovation, hanno ricevuto il bimbo come un eroe. Una dura battaglia durata 3 anni Agli inizi di novembre del 2016 la famiglia aveva scoperto che il piccolo John era affetto da leucemia linfoblastica acuta, un raro tumore del sangue che prende origine dai linfociti, dei globuli bianchi. Il bimbo ha trascorso in un primo momento 18 giorni in ospedale e successivamente ha continuato delle cure speciali, sottoponendosi anche a chemioterapie, lottando fino ad annientare la malattia. Con tenacia John ha vinto la battaglia della sua vita. Non appena i medici hanno confermato che il male era stato definitivamente sconfitto, lo scorso 8 gennaio, ... Leggi la notizia su thesocialpost

