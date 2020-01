A 6 Anni Sconfigge La Leucemia e Ritorna a Scuola, Ecco Come L’Hanno Accolto i Compagni Dopo L’Ultima Chemio (Di domenica 12 gennaio 2020) In una Scuola elementare dell’Ohio si è festeggiato un evento molto speciale. Il piccolo John Oliver Zipay, 6 Anni, ha infatti terminato l’ultimo ciclo di chemioterapia per Sconfiggere il tumore di cui soffriva ormai da tre Anni. I suoi Compagni lo hanno così Accolto con una standing ovation, facendogli sentire tutto il loro affetto. Il padre di John ha raccontato: “Sta andando alla grande, si sente molto meglio, anche se gli ultimi Anni sono stati tutto tranne che facili“. Il bambino soffriva di Leucemia linfoblastica acuta e, tra giorni in ospedale e chemio, ha sofferto molto in questi Anni. Il padre ha aggiunto che, anche se non poteva recarsi spesso a Scuola, John non è mai rimasto indietro con le lezioni, anche per merito dei maestri. Ai suoi Compagni, dopo la calorosa accoglienza, è stato fatto vedere un filmato che testimonia Come John abbia combattuto con tenacia la ... Leggi la notizia su youreduaction

