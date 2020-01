Zlatan Ibrahimovic, la prima da titolare è un successo: prima perla e il Milan vince 2-0 a Cagliari (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Milan torna alla vittoria nel nome di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri hanno la meglio per 2-0 sul campo del Cagliari grazie alla rete di Rafael Leao ed alla prima perla del 38enne svedese: l'ultimo successo era datato 8 dicembre, da allora due 0-0 e l'umiliante 5-0 subito per mano dell'Atalanta. Leggi la notizia su liberoquotidiano

